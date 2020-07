Fondée en 2010, Harcane industries SA est un fabricant de feedstock PIM - Powder Injection Molding (moulage de poudres par injection) basé en Suisse, et au Portugal.

Développant ses propres formulations spécifiques et maîtrisant toute la chaîne de la valeur de la fabrication des matériaux durs par moulage à injection depuis près de trente ans, le management de Harcane industries a pour mission de relever des défis technologiques et de soutenir ses partenaires avec détermination.

Harcane industries SA est entreprise certifiée ISO 9001:2015 et IQNet.